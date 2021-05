Milan Primavera: un giocatore rossonero sempre più leader

Milan Primavera: Giunti si gode il proprio diamante, Giacomo Olzer, sempre più leader del gruppo rossonero

Il ragazzo sta diventando grande. Giacomo Olzer è uno dei leader della Primavera rossonera, lo è ormai da tempo per una questione di età, di appartenenza, di qualità. Non sorprende se segna, se incide e decide le partite: ce l’ha nel sangue, lo fa per caratteristiche, con la testa giusta e un piede mancino squisito.

Ma ultimamente si è davvero superato, mettendosi la squadra sulle spalle a suon di reti decisive e prestazioni di alto livello. Sassuolo, Empoli e Lazio: quattro sigilli, tutti quelli realizzati dal Milan da fine aprile ad oggi. Di testa, da rapinatore d’area, su punizione: Jack ha dimostrato tutto il proprio talento, un bagaglio di mezzi – non solo tecnici – di sicuro avvenire. Non a caso ha già esordito in Prima Squadra, lo scorso gennaio a San Siro in occasione di Milan-Torino di Coppa Italia.

La doppietta contro i biancocelesti al Vismara lo ha portato a quota dieci gol in campionato, cifra che vale il ruolo in solitaria di capocannoniere della squadra. Un giocatore da seguire nel percorso di crescita e da tenere sotto stretta osservazione. La carriera del classe 2001 deve ancora prendere il volo, le premesse sono importanti e i segnali molto incoraggianti.

E adesso arriva la SPAL, sabato 15 maggio alle 11.00 in trasferta nella 22° giornata, che all’andata è stata battuta 2-0 anche grazie a una rete proprio di Jack. Un appuntamento importante per recuperare punti a uno degli avversari diretti per la zona playoff.