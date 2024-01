Milan Primavera-Torino, Zlatan Ibrahimovic è presente in tribuna ad assistere alla sfida insieme a Vincenzo Vergine. Le ultime

Zlatan Ibrahimovic è sempre più dentro il mondo Milan. L’ex centravanti svedese è presente in tribuna per la sfida tuttora in corso tra Milan Primavera e Torino.

Con lui il responsabile del settore giovanile rossonero, Vincenzo Vergine.