Milan Primavera Torino, le pagelle del match: El Hilali mattatore

Il Milan Primavera vince e convince nel match con il Torino. I rossoneri la chiudono già dopo 45 minuti. Ecco le pagelle del match

Si riscatta il Milan Primavera. I rossoneri vincono e dominano il Torino nella 19° giornata del campionato Primavera 1, salendo a 27 punti in classifica. Ambizioni play-off ritrovate, la squadra gira e, per la prima volta in stagione, finalizza la grande mole di occasioni. Ecco le pagelle del match.

TOP – El Hilali 8: Due gol uno più bello dell’altro. Il numero 10 prende sulle spalle l’attacco del Milan con qualità e personalità. È l’uomo più cercato dai compagni, colui che può in qualsiasi momento creare un’occasione dal nulla. Oggi semplicemente immarcabile.

TOP pt.2 – Brambilla 7,5: Impossibile dare un flop in una giornata come questa ed allora ecco che aggiungiamo un altro giocatore autore di una grande partita. Il capitano sale in cattedra e dirige le operazioni a centrocampo. Tutte le manovre passano dai suoi piedi. Tranquillità e geometrie a servizio della squadra.

PAGELLE:

MILAN (4-3-3): Moleri 5.5; Coubis 5.5, Michelis 7, Obaretin 7, Kerkez 6.5 (64′ Oddi 6); Mionic 6.5, Brambilla 7.5 (79′ Saco 6), Frigerio 7; Roback 6.5 (79′ Tolomello 6), Nasti 6 (64′ N’Gbesso 6.5), El Hilali 8 (90′ Tonin S.V.). A disp.: Jungdal, Desplanches, Pobi, Fili’, Di Gesù, Cretti, Olzer. All.: Giunti 7

TORINO (4-4-2): Sava 5; Portanova 5, Todisco 5 (54′ Oviszach 6), Spina 5.5, Kryeziu 6; Celesia 5.5, Lovaglio6.5 (84′ Favale S.V.), Savini 5.5, Greco 6; Vianni 5.5 (88′ Larotonda S.V.), Continella 5 (46′ Cancello 5.5). A disp.: Girelli, Edo, Nagy, Aceto, Foschi, Ciammaglichella, Tesio, La Marca. All.: Coppitelli 5