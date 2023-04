Giornata di vigilia per il Milan Primavera. Domani la squadra di Abate scende in campo nelle Final Four di UEFA Youth League

Giornata di vigilia per il Milan Primavera. Domani la squadra di Abate scende in campo contro l’Hajduk Spalato a Ginevra nelle Final Four di UEFA Youth League. Un appuntamento attesissimo per i rossoneri.

La sfida sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su Sky Go e NOW Tv. Calcio d’inizio alle ore 18:00.