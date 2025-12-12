 Milan Primavera, beffa per la squadra di Renna a Bologna
Milan Primavera, beffa per la squadra di Renna a Bologna: risultato e classifica aggiornata

1 ora ago

Milan Primavera – La squadra di Giovanni Renna non arriva alla vittoria per un pelo. Risultato del match e classifica aggiornata

Alle ore 14:00 è andata in scena la sfida tra Bologna e Milan, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri si sono portati in vantaggio al 24′ grazie al gol di Lontani, il pareggio dei padroni di casa è arrivato allo scadere, la più classica delle beffe al ’90 per la squadra di Giovanni Renna.

Un altro 1-1 proprio come la settimana scorsa in casa contro l’Hellas Verona. Sono quindi sei partite che i rossoneri non centrano la vittoria e non riescono a dare una scossa alla classifica.

Il Milan al momento è al 13° posto con 19 punti all’attivo e potrebbe essere scavalcato dal Lecce e agguantato dal Napoli nel corso di questo turno.

