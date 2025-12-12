 Formazioni ufficiali Bologna Milan Primavera: le scelte
Formazioni ufficiali Bologna Milan Primavera: squadre in campo alle 15:00. Le scelte

31 minuti ago

Milan Primavera

Formazioni ufficiali Bologna Milan Primavera – Ecco i ventidue calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto

Oggi alle ore 14:00 scende in campo il Milan Primavera contro il Bologna in trasferta. La formazione rossonera è reduce da un pareggio in casa contro l’Hellas Verona. Il Diavolo cerca tre punti per provare ad allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N’Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Alvarado. Allenatore: Stefano Morrone.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

