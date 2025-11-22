HANNO DETTO
Milan Primavera, Renna soddisfatto: «Raggiunto un alto grado di maturità». I rossoneri fermano la Fiorentina
Milan Primavera, Renna, tecnico dei giovani rossoneri, ha commentato con soddisfazione il pareggio ottenuto contro la Fiorentina
La Primavera rossonera torna dal Viola Park con un punto prezioso (1-1) contro la Fiorentina, che prima di questo turno era terza in classifica. Nonostante le assenze e l’età media sempre tra le più basse, il Mister Renna ha elogiato la crescita e la maturità della sua squadra a fine partita.
Nonostante la pausa, i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo anche contro la 1ª in classifica:
L’allenatore ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto durante la sosta:
PAROLE – «Sì, quando ci sono le pause di solito si può abbassare un po’ la guardia, però i ragazzi hanno lavorato bene queste due settimane, stanno raggiungendo una maturità molto importante, una crescita sotto tutti gli aspetti. Ne abbiamo dato dimostrazione oggi che siamo riusciti a impugnare il nostro gioco, i nostri principi, al di là della classifica, ma siamo riusciti a imporre le nostre idee».
Dopo lo svantaggio la squadra ha dato un segnale importante:
Renna ha lodato la reazione dei suoi, che hanno anche sfiorato la vittoria:
PAROLE – «Sì, siamo stati bravi a rimetterci in partita. Abbiamo avuto occasioni dopo il pareggio addirittura di passare in vantaggio, la dimostrazione è la traversa di Castiello che ha fatto un’azione spettacolare. Faccio a loro i complimenti perché i ragazzi lo meritano, perché quello che noi stiamo facendo la domenica è frutto del lavoro che i ragazzi svolgono in settimana, dell’impegno che ci mettono in allenamento».
