Fiorentina Milan Primavera 1-1: ottimo punto per i rossoneri di Renna. Il resoconto del match

Fiorentina Milan Primavera 1-1: i rossoneri di Mister Renna ottengono un ottimo punto in rimonta. Il resoconto del match

Si conclude con un pareggio meritato la sfida di Primavera 1 tra Fiorentina e Milan al Rocco B. Commisso Viola Park: il risultato finale è 1-1.

Nonostante l’età media sempre tra le più basse del campionato e diverse assenze, la squadra di Mister Renna ha conquistato un punto prezioso contro una Fiorentina che occupava la terza posizione in classifica prima di questo turno.

Il Milan ha subito lo svantaggio a freddo, ma ha reagito prontamente nel corso del primo tempo, trovando il pareggio grazie alla rete di Ossola. Nella ripresa, i rossoneri hanno anche sfiorato la vittoria con Castiello, fermato prima dal portiere e poi dalla traversa.

Nel finale, complice la stanchezza, il Milan ha concesso spazio, ma ha resistito agli assalti finali, mantenendo un risultato di parità giusto e incoraggiante per il percorso della squadra.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.