Connect with us

News Settore giovanile

Fiorentina Milan Primavera 1-1: ottimo punto per i rossoneri di Renna. Il resoconto del match

News

Gabbia e Bartesaghi incrociano Dimarco e Pio Esposito: sfida nella sfida nella stracittadina di San Siro

News

Derby dei fondi USA: Calcio e Finanza confronta gli investimenti Oaktree e RedBird. Differenza abissale tra i due club

News

Baresi, dopo la visita in sede c'è attesa per il ritorno a San Siro dello storico Capitano rossonero: spunta la data

News

Leao nel derby: lo score contro l'Inter svela un bilancio negativo ma il portoghese è un fattore nella stracittadina

News

Fiorentina Milan Primavera 1-1: ottimo punto per i rossoneri di Renna. Il resoconto del match

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Milan Primavera

Fiorentina Milan Primavera 1-1: i rossoneri di Mister Renna ottengono un ottimo punto in rimonta. Il resoconto del match

Si conclude con un pareggio meritato la sfida di Primavera 1 tra Fiorentina e Milan al Rocco B. Commisso Viola Park: il risultato finale è 1-1.

Nonostante l’età media sempre tra le più basse del campionato e diverse assenze, la squadra di Mister Renna ha conquistato un punto prezioso contro una Fiorentina che occupava la terza posizione in classifica prima di questo turno.

Il Milan ha subito lo svantaggio a freddo, ma ha reagito prontamente nel corso del primo tempo, trovando il pareggio grazie alla rete di Ossola. Nella ripresa, i rossoneri hanno anche sfiorato la vittoria con Castiello, fermato prima dal portiere e poi dalla traversa.

Nel finale, complice la stanchezza, il Milan ha concesso spazio, ma ha resistito agli assalti finali, mantenendo un risultato di parità giusto e incoraggiante per il percorso della squadra.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.