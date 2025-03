Milan Primavera Inter 1-1: Perrucci regala un punto prezioso a Guidi. Il resoconto del match

Condividi via email

Milan Primavera Inter 1-1: una rete di Perrucci nella ripresa regala un punto prezioso a Guidi. Il resoconto del match

Finisce in parità il terzo derby stagionale, con i rossoneri che mantengono l’imbattibilità nella stracittadina nel corso di quest’anno. Dopo un primo tempo in grande affanno, con il vantaggio dell’Inter propiziato da un rigore inesistente realizzato per l’Inter da Berenbruch.

All’inizio della ripresa la rete di Perrucci su assist di Liberali. Il Diavolo va anche vicino al raddoppio nella prima metà di secondo tempo. Poi la gara si assesta su un sostanziale equilibrio che arriva fino al triplice fischio.