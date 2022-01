Milan Primavera, Giunti: «Le vittorie ti fanno lavorare con il sorriso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, analizza la vittoria contro l’Empoli a MilanTV. Le sue parole.

SERIE DI VITTORIE – «Ti fanno lavorare con il sorriso, è sempre bello. Quello che mi premeva è che i ragazzi dessero continuità al finale dell’anno scorso. Oggi non è stata una partita tecnicamente delle migliori, ma mi è piaciuto lo spirito. L’1-1 poteva crearci dei problemi ed invece ci ha fatto ripartire dopo un vantaggio che forse non meritavamo. I ragazzi che sono entrati oggi hanno fatto la differenza, si gioca in 15 giocatori.»

PERIODO DI PAUSA – «I ragazzi ne hanno approfittato per rivedere alcune cose e lavorare in determinati modi. Spero che ci serva per le prossime partite.»

TANTI IMPEGNI – «Ci aspettano tante partite ravvicinate per via dei turni da recuperare. Da quando ci alleniamo con continuità 5 volte la settimana i risultati si vedono. Il nostro campionato è aperto, la classifica è corta, a parte la Roma le altre squadre sono tutte lì.»

DERBY – «Dobbiamo essere coscienti di poter fare risultato con tutte le squadre, la priorità è recuperare energie con fiducia ed entusiasmo.»