Milan Primavera-Fiorentina, le pagelle del match che ha visto i rossoneri uscire sconfitti. I voti della nostra redazione

Brutto KO del Milan Primavera, sconfitto in casa dalla Fiorentina per 0-3. Pesa il rigore contro con espulsione di Coubis, rivedibile, dopo 15 minuti. Da lì in poi i rossoneri crollano, subenti altre due reti nel giro di pochi minuti. Secondo tempo d’orgoglio, ma non basta. Ecco i nostri voti.

TOP – Brambilla 6: L’unico che ha tenuto un rendimento continuo durante la gara e che ha provato a giocare nonostante l’inferiorità numerica. Il capitano dà tranquillità, unica pecca è il poco coraggio nella metà campo offensiva.

FLOP – Robotti 4: Pesa tantissimo la banale palla persa che dà il via all’azione della Fiorentina che porta al rigore. Da lì in poi non si riprende più, tanto che Giunti è costretto a sostituirlo dopo mezz’ora.

Le pagelle

MILAN (4-3-3): Moleri 5.5; Coubis 5.5, Michelis 6, Obaretin 5, Oddi 5.5; Di Gesù 5.5, Brambilla 6 (68′ Tolomello 6), Robotti 4 (29′ Saco 5); El Hilali 5 (57′ N’Gbesso 5.5), Tonin 5 (57′ Roback 5), Capone 5.5 (29′ Cretti 5.5). A disp.: Pseftis, Desplanches, Kerkez, Pobi, Filì, Mionic. All.: Giunti 5.5

FIORENTINA (4-3-3): Fogli 6.5; Frison 6, Pierozzi 6.5 (72′ Tirelli 6), Fiorini 6.5, Corradini 7.5; Gentile 7, Dutu 6.5, Bianco 6.5 (68′ Amatucci 6); Spalluto 6, Agostinelli 7 (85′ Gabrielli S.V.), Munteanu 7 (72′ Di Stefano 6). A disp. Ricco, Ghilardi, Milani, Giordani, Saggioro, Toci, Dainelli, Favasuli. All.: Aquilani 6.5

ARBITRO: Francesco Carrione 4.5