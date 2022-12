Milan Primavera, Eletu brilla: pronta la convocazione in nazionale

Nel Milan Primavera brilla la stella di Victor Ehuwa Eletu. Il centrocampista classe 2005 sta vivendo un momento d’oro

Victor Ehuwa Eletu è uno dei giovani in rampa di lancio nel Milan Primavera. Il centrocampista classe 2005 sta vivendo delle settimane da sogno. Ad inizio mese la firma sul primo contratto da professionista (che lo legherà ai rossoneri fino al 2025) e pochi giorni dopo il gol in prima squadra nell’amichevole contro il Lumezzane.

Un momento d’oro per il nigeriano, nato a Lagos ed arrivato al Vismara a 16 anni dopo gli inizi nella Cedratese. Ora per lui si stanno per aprire le porte del calcio internazionale. Come riportato infatti da OwnGoal Nigeria, il c.t. della rappresentativa nigeriana Under 20 lo ha ufficialmente invitato a far parte della squadra per la prossima Coppa d’Africa in programma a febbraio.

Un’opportunità importante per continuare un percorso di crescita che lo sta portando sempre più alla ribalta. Il Milan se lo tiene stretto e, dopo averlo già blindato a livello contrattuale, attende il momento giusto per lanciarlo in una gara ufficiale in prima squadra.