Alessio Romagnoli titolare in difesa in Milan-Porto. Il capitano affiancherà Tomori nella coppia centrale contro i portoghesi. Turno di riposo per Simon Kjaer, probabilmente pensando al derby di domenica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI