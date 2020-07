Milan, poker alla Juventus: ecco da quanto tempo non accadeva

Il poker rifilato ieri sera dal Milan contro la Juventus nel 4-2 finale del match di San Siro rappresenta un dato storico: ecco perché

I quattro gol realizzati ieri dal Milan nel 4-2 ottenuto contro i primi in classifica della Juventus rappresenta un dato storico per i rossoneri: il diavolo meneghino infatti non realizzava un poker alla formazione torinese da oltre 30 anni.

L’ultima volta in Serie A è avvenuta infatti nel marzo 1989, all’epoca i rossoneri vinsero per 4 reti a zero contro la Juventus. Era inoltre da ottobre 2013 (contro la Fiorentina) che la Juventus non subiva tre gol nel giro di cinque minuti di gioco in Serie A (quattro in quell’occasione).