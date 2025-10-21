Milan Pisa, Sky o DAZN? Dove vedere il match in tv e streaming della squadra rossonera. Le ultimissime notizie sul club

Il Milan capolista si prepara all’ottava giornata di Serie A ospitando il Pisa a San Siro. La partita, in programma per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:45, è un appuntamento cruciale per la squadra di Massimiliano Allegri, che punta a difendere la vetta della classifica e ad accogliere i rientri di giocatori importanti come Nkunku e Loftus-Cheek.

Il direttore sportivo Igli Tare e la dirigenza rossonera tengono d’occhio la prestazione della squadra mentre in parallelo pianificano le mosse di calciomercato. Ma per i tifosi, l’attenzione è tutta sul campo.

Dove vedere la partita: DAZN e Sky in campo

Per seguire l’anticipo del venerdì, gli appassionati potranno contare sulla doppia copertura televisiva e streaming garantita da DAZN e Sky.

DAZN trasmetterà l’incontro in diretta e in esclusiva streaming. Il servizio, che detiene i diritti per tutte le partite del campionato, sarà accessibile tramite l’apposita applicazione su tutti i dispositivi smart, incluse smart TV, console e dispositivi mobili, oltre che tramite il sito web ufficiale.

Per quanto riguarda la televisione, la gara rientra nel pacchetto di partite co-trasmesse da Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi sui canali dedicati, come Sky Sport Calcio, per la visione satellitare. Chi preferisce lo streaming avrà a disposizione l’app Sky Go e la piattaforma NOW Sport.

L’incontro tra Milan e Pisa si svolge interamente allo Stadio San Siro, e sarà l’occasione per vedere all’opera la squadra di Allegri in un momento chiave della stagione, prima di concentrarsi nuovamente sulle strategie invernali di Tare.