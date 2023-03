Milan, Pioli sotto accusa sui giornali: «Dov’è il carattere?»

I quotidiani sportivi di oggi ci vanno giù pesante con il tecnico del Milan Stefano Pioli. Le pagelle dopo il match con l’Udinese

Stefano Pioli è indicato dai quotidiani sportivi come il principale responsabile della sconfitta di ieri del Milan contro l’Udinese. Ecco le pagelle del tecnico rossonero.

Tuttosport – 4,5: «Il suo Milan viene surclassato dall’Udinese»

Corriere dello Sport – 5: «Il suo Milan inizia male e finisce peggio. Molto deludente il cam- mino in questo 2023»

Gazzetta dello Sport – 4,5: «Non riesce a correggere i difetti del suo Milan, che perde ancora i duelli, non ha soluzioni in attacco, in trasferta ha medie da seconda parte della classifica. Dov’è il carattere?»