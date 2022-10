Il Milan di Pioli compie tre anni: dal #PioliOut al Pioli is on Fire. Così il tecnico ha conquistato la Milano rossonera

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport esattamente tre anni fa Pioli entrava a Milanello per la prima volta. Il 10 ottobre 2019 l’allenatore ordinò il doppio allenamento: ventiquattro ore prima era stato scelto per guidare la squadra in sostituzione di Marco Giampaolo. La rivoluzione rossonera si è compiuta in mille e 96 giorni, il mondo Milan si è capovolto in 157 week-end.

Allora fece rumore la polemica social con cui fu accolto, racchiusa nell’hashtag #PioliOut. Oggi è per lui il coro più dolce di San Siro: «Pioli is on fire», rivisitazione di una hit anni 90 diventata un tormentone da stadio (e non solo).

Tra i tanti calciatori lanciati o consacrati dal tecnico ci sono Theo Hernandez, Maignan, Calabria, Kalulu, Tonali e Leao. Partita dopo partita il tecnico ha portato a Milanello e poi in partita idee tattiche nuove in grado di sorprendere gli avversari. Pioli ha vinto le scommesse più difficili, ora gli toccano le sfide De Ketelaere e Adli. Il suo metodo sta diventando più esigente e più internazionale dal lunedì alla domenica.