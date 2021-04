Milan, Pioli porta un Primavera in panchina: segnale per l’anno prossimo?

Il Milan resta sempre molto attento allo sviluppo dei suoi giovani della Primavera. Stefano Pioli ne porta uno oggi in panchina a San Siro

Il Milan Primavera può essere una risorsa importante per Stefano Pioli. Mai come questa stagione, maledetta in chiave infermeria, il tecnico rossonero ha fatto assaggiare a molti giovani il calcio dei grandi, quanto meno dalla panchina. Uno ha addirittura esordito in una gara ufficiale (Giacomo Olzer in Coppa Italia).

Oggi tocca al portiere Leonardo Moleri, titolare nel match di ieri della squadra di Giunti contro il Torino ed in panchina oggi a San Siro come terzo portiere complice un problema fisico per Antonio Donnarumma. Potrebbe essere questo anche un segnale per l’anno prossimo. Da quanto filtra dall’ambiente rossonero infatti, la dirigenza non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza del fratello di Gigio e, per la stagione successiva, potrebbe promuovere proprio uno tra Moleri e Jungdal (altro estremo difensore della Primavera) come in prima squadra.