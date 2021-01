Milan, Pioli glissa su Mandzukic: «La società agirà come deve, ho fiducia»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan, Stefano Pioli ha glissato alla domanda su Mandzukic

Stefano Pioli glissa l’argomento Mario Mandzukic. Nonostante l’arrivo del croato al Milan è ormai cosa fatta, il tecnico rossonero non si è voluto sbilanciare e, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan, ha ribadito piena fiducia alla società.

Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo una partita molto importante domani e non voglio e non posso commentare su giocatori di cui non dispongo. Ho molta fiducia per dirigenza e giocatori, la società agirà come deve per rendere ancora più competitivo questo organico».