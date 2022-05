Milan, Pioli copre le carenze offensive: i numeri

Stefano Pioli ha saputo coprire con il gioco e le idee le carenze offensive del Milan. I numeri dell’attacco rossonero

Stefano Pioli è riuscito attraverso il gioco collettivo ed una meticolosa preparazione alle partite a sopperire alla mancanza di qualità offensiva del Milan. Come analizza la Gazzetta dello Sport, idee e lavoro sono le medaglie del tecnico rossonero.

A quattro giornate dalla fine è in testa al campionato con una squadra al 6° posto per tiri nello specchio della porta e 10° per assist forniti. Il tecnico ha tirato su una squadra da titolo, sulle solide basi di un 4-2-3-1 che con molte variabili ha messo in difficoltà le avversarie.