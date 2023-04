Milan, Pioli sogna la Champions: clamorosa clausola nel contratto! Un premio in caso di vittoria della competizione europea per il tecnico

Una particolare clausola è stata inserita nel rinnovo di contratto di Stefano Pioli. Il 31 ottobre, quando è arrivata la firma per prolungare fino al 2025, è stato inserita una clausola che prevede un ricco premio nel caso di vittoria del Milan della Champions League.

Una pratica non insolita, quanto insolito è il contenuto e il momento in cui è stato inserito. È una richiesta che viene dallo staff di Pioli e che farebbe guadagnare all’allenatore rossonero 300mila euro in più. Sommando ai restanti bonus previsti dal contratto, si arriva a mezzo milione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.