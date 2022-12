Milan, Pioli aspetta segnali da Origi: il belga cerca il riscatto

La seconda parte di stagione sarà quella in cui Divock Origi dovrà dare importanti segnali di risveglio: Pioli si aspetta tanto

La prima parte di stagione non è stata certamente da ricordare per Divock Origi. Tormentato dai problemi fisici risolti solo a fine ottobre, l’attaccante belga non è riuscito a giocare con continuità.

Le qualità del belga si sono viste dunque solo a sprazzi: Pioli si aspetta una riscossa nella seconda parte dell’annata. Divock vuole conquistare i tifosi del Diavolo.