Milan, Pellegatti consiglia: «A centrocampo vedo bene Riqui Puig»

All’interno del suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione a centrocampo del Milan consigliando Riqui Puig

Il Milan dovrebbe prendere in considerazione Riqui Puig. Questo il consiglio di Carlo Pellegatti. Ecco le parole dello storico giornalista rossonero sul suo canale Youtube: «C’è un giocatore che secondo me potrebbe essere molto utile al Diavolo: il Milan, il 4 agosto 2018, gioca in International Champions Cup contro il Barcellona e nel secondo tempo entra nella squadra blaugrana il giovanissimo centrocampista Riqui Puig.»

«Anche Gattuso rimase sorpreso da questo ragazzo che secondo qualcuno ricorda Iniesta. Con Koeman è finito un po’ nelle retrovie e piano piano è scomparso. Finora ha giocato pochissimo ed è uscito dal progetto blaugrana. Visto che il caos societario che c’è al Barcellona, non è facile trattare con il club spagnolo. Non so se punterà su di lui, ma secondo me Puig è un profilo che sarebbe molto interessante per i rossoneri. Sarebbe una bella opportunità per il Milan. Per me sarebbe un perfetto vice Bennacer»