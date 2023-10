Milan in partenza per Dortmund: domani la sfida al Borussia. Arrivati all’aeroporto, domani c’è la sfida di Champions League

Il Milan è arrivato all’aeroporto, in direzione Dortmund. I rossoneri sono partiti per la Germania per la sfida di Champions League.

Domani, alle ore 21, i rossoneri scenderanno in campo per la sfida contro il club tedesco per i primi tre punti in questa fase a gironi