Secondo le ultime indiscrezioni ci sarà Rebic al fianco di Giroud nel 4-4-2 scelto da Pioli per l’amichevole Milan Panathinaikos

Secondo quanto riferito da Sky Sport sarà Ante Rebic ad accompagnare Giroud nel reparto d’attacco.

Il tecnico rossonero opterà dunque per una sorta di 4-4-2 con Leao e Saelemaekers protagonisti sulle corsie esterne. In mezzo al campo conferma per la coppia Tonali-Krunic.