Milan, oggi l’amichevole interna contro il Vicenza neopromosso in B, nel tardo pomeriggio il test necessario a Pioli pre Europa League

CONTRO IL VICENZA- Come riporta la rosea, “i rossoneri affronteranno a Milanello alle 17 il Vicenza neopromosso in B. Pioli ritrova in nazionali da Donnarumma a Calhanoglu. Niente amichevole con il Chievo per alcuni casi di positività tra i gialloblu. Gara a porte chiuse, visibile sull’app ufficiale del club, Milan tv e Dazn”.