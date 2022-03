Milan, occhio alla Lazio: i biancocelesti sognano De Ketelaere

Il grande sogno di mercato della Lazio è Charles De Ketelaere, stella del Brugges. Il giocatore è seguito anche dal Milan

Le strategie per il prossimo calciomercato estivo della Lazio riguarderanno inevitabilmente anche il centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, a breve, dopo l’approvazione della semestrale di marzo, ci sarà un summit tra Lotito, Tare e Sarri per fare il punto della situazione.

Il grande sogno risponde al nome di De Ketelaere, jolly offensivo del Bruges. Ha una valutazione di 40 milioni di euro e piace anche a City, Napoli e Milan. Se il prezzo non si abbasserà il sogno è destinato a rimanere tale.