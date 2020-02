Milan, obiettivo quinto o sesto posto per l’Europa League

Corriere dello Sport: l’obiettivo del Milan in questa stagione è chiudere quantomeno al quinto o sesto posto in classifica, ecco perché

Dopo un periodo assolutamente negativo sotto la gestione dell’ex allenatore Marco Giampaolo, il Milan si è letteralmente ripreso da quando siede sulla panchina rossonera Stefano Pioli, sia dal punto di vista mentale sia a livello di gioco.

L’obiettivo minimo della società di Via Aldo Rossi sarebbe quantomeno centrare il quinto o sesto posto in campionato per accedere in Europa League, visto che la settima posizione sarebbe alquanto scomoda, vedi lo scorso anno il Torino, che ha dovuto affrontare ben tre turni preliminari.