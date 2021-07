Milan, non solo Diaz: con il Real aperte altre due trattative

Il Milan dopo l’affare Diaz sta trattando con il Real Madrid altri due calciatori: James Rodriguez e Odriozola

Dopo l’affare che ha portato Brahim Diaz nuovamente al Milan, prestito oneroso con diritto di riscatto, ora i rossoneri hanno altri due dialoghi aperti con il Real Madrid per due talenti attualmente nella rosa di Ancelotti: Odriozola e James Rodriguez.

I due giocatori non rientrano nei piani del tecnico emiliano che avrebbe dato il proprio benestare per la partenza. Per entrambi i calciatori il Milan vorrebbe operare con la formula del prestito cercando, soprattutto per il colombiano, di ottenere una la partecipazione allo stipendio pagato parzialmente dal Real Madrid.