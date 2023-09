Milan Newcastle, tifoso inglese accoltellato: indaga la Digos

Brutto episodio avvenuto la notte prima di Milan-Newcastle: un tifoso ospite di 58 anni è stato accoltellato a Milano

Brutto episodio avvenuto nella notte a Milano, il giorno prima di Milan-Newcastle. Un tifoso inglese di 58 anni è stato accoltellato tra le vie di Milano da un gruppo di 7-8 persone.

A riportare la notizia è Calcio e Finanza che racconta come l’episodio sia avvenuto intorno alla mezzanotte tra via Segantini e via Gola. Indagini in corso della Digos: al momento non è chiaro se l’uomo sia stato aggredito per motivi calcistici o per altre ragioni. L’inglese è stato trasportato all’ospedale Policlinico, dove non è in gravi condizioni.