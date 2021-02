Milan, nessun test pre Derby: Pioli preferisce non rischiare e quindi opterà per un turn over nella gara con la Stella rossa di Belgrado

Milan, nessun test pre Derby: Pioli preferisce non rischiare e quindi opterà per un turn over nella gara con la Stella rossa di Belgrado. Di seguito le sue parole rilasciate a Sky che mostrano le intenzioni del tecnico, ovvero quelle di non provare determinate cose in Europa League e di non concedere spazio a Calhanoglu, apparso fuori forma contro lo Spezia. Unica vera novità Mandzukic.

EVENTUALI RIPOSI- «La nostra è una stagione particolare e impegnativa. Abbiamo giocato i preliminari e anche tanti infortuni, quindi qualche giocatore ha dovuto giocare spesso. Ora farò le mie valutazioni. E’ una gara che durerà 180′ ma iniziare bene sarebbe importante».