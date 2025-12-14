Milan Napoli, sfida incrociata con vista sulla Supercoppa! Allegri predica calma e catechizza i rossoneri

Milan Napoli, i rossoneri di Allegri e i partenopei di Conte affrontano Sassuolo e Udinese con vista sulla Supercoppa Italiana

L’edizione odierna di Tuttosport, domenica 14 dicembre 2025, dedica la sua prima pagina alla doppia sfida in vetta che vede protagoniste Milan e Napoli, un antipasto della prossima Supercoppa Italiana.

Le due squadre, momentaneamente appaiate al primo posto in classifica, sono attese dagli impegni di campionato prima di volare in Arabia Saudita:

Milan: Affronta il Sassuolo a San Siro nel lunch match di oggi alle 12:30.

Affronta il a San Siro nel lunch match di oggi alle 12:30. Napoli: Scende in campo contro l’Udinese in trasferta.

Il quotidiano sottolinea come le due squadre si ritrovino ad affrontare le rispettive gare con problematiche diverse: «Allegri col Sassuolo difende il primato senza Leao, Conte a Udine ancora in emergenza».

L’attenzione è già rivolta a giovedì 18 dicembre 2025, quando Milan e Napoli si affronteranno nella semifinale di Supercoppa a Riad, con fischio d’inizio alle ore 20 italiane e diretta sui canali Mediaset.