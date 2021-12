Milan Napoli, Theo Hernandez: «Forza ragazzi» – FOTO

Penultimo impegno del 2021 per il Milan impegnato nel match contro il Napioli a San Siro, Theo Hernandez suona la carica

Penultimo impegno del 2021 per il Milan impegnato nel match contro il Napioli a San Siro. I rossoneri cercano il riscatto dopo il pareggio contro l’Udinese, lo stesso per gli azzurri dopo il KO contro l’Empoli.

Non sarà della partita Theo Hernandez, prima inserito poi rimosso dalla lista dei convocati, causa influenza. Il terzino rossonero però ha voluto non ha esistato a far sentire il suo sostegno ai compagni con un messaggio social: «Forza ragazzi»