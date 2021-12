Di Marzio: «Il Milan è in forma, ha Ibrahimovic che...»

Ospite di Guelfi e Ghibellini su TMW Radio, Gianni Di Marzio ha detto la sua sul match di stasera tra Milan e Napoli

Ospite di Guelfi e Ghibellini su TMW Radio, Gianni Di Marzio ha detto la sua sul match di stasera tra Milan e Napol. Ecco le sue parole:

«L’Inter e l’Atalanta sono state brave ad avere una buona panchina e in più non hanno avuto infortuni, il Napoli no. Se dovesse perdere stasera, deve cominciare a guardarsi indietro. Al Napoli mancano troppi giocatori importanti. Il Milan è in forma: ha Ibra che può inventare i gol al 94esimo»