Milan, distanza tra Napoli e Insigne per il rinnovo: le ultime

Milan, rimane importante la distanza tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo dell’ala italiana: ecco le ultime sulla situazione

Nome sulla lista dei desideri del Milan durante la sessione di mercato appena conclusa, Lorenzo Insigne sembra essere sempre più distante dal rinnovo con il Napoli in quanto nelle ultime settimane non sono stati registrati passi in avanti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Da una parte il club partenopeo offre 3,5 milioni di euro netti a stagione contro i 4,6 attualmente percepiti dal giocatore. Dall’altra, invece, il neo campione d’Europa che ne chiede 5,5. Tanta distanza alimentata dal silenzio degli scorsi giorni, dato che le due parti in causa attualmente non sono in comunicazione. Seguiranno aggiornamenti.