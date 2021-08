Milan: Napoli a caccia di un record che detengono i rossoneri

Milan: contro il Genoa, il Napoli andrà a caccia di un record che in Serie A detengono solamente i rossoneri (e la Juventus). Ecco quale

Contro il Genoa, oltre alla seconda vittoria in due partite di campionato, il Napoli andrà anche a caccia di un record detenuto solamente da Milan e Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri andando in gol a Marassi gonfieranno la rete per la 28esima partita consecutiva.

In Serie A solamente i bianconeri e i rossoneri sono riusciti a raggiungere un simile traguardo. Dal 20 dicembre dello scorso anno, il Napoli non si è più fermato trovando la via della rete da 248 giorni; 249 domani a Genova.