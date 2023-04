Milan Napoli, Bennacer segna un gol che vale un’enormità: i voti. Promosso l’algerino, soprattutto in virtù del gol

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Ismael Bennacer dopo la vittoria del Milan contro il Napoli nella gara d’andata di Champions League:

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Sembra mollissimo all’inizio, con Lobotka e Anguissa che gli scappano via, poi segue la discesa di Diaz e segna un gol che vale un’enormità»

Corriere dello Sport: 7 – «Si mette di nuovo addosso Lobotka, per non farlo ragionare. È anche pronto a gettarsi negli spazi, come il gol dimostra»

Milannews24: 6,5