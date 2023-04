Pagelle Milan Napoli: Bennacer decisivo, Calabria annulla Kvara

I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/23: pagelle Milan Napoli

TOP: Calabria, Bennacer

FLOP: Krunic

VOTI:

Maignan 6,5 – Quando chiamato in causa risponde presente. Decisivo con una parata strepitosa nella ripresa su Di Lorenzo

Calabria 6,5 – Contiene bene Kvara aiutato spesso anche dai raddoppi di marcatura dei compagni

Tomori 6 – Qualche imprecisione in fase di costruzione, poi la sua prestazione cresce con il passare dei minuti

Kjaer 6 – Sul finire del primo tempo la traversa gli nega la gioia del gol. Bravo nelle letture difensive, spesso anticipa l’avversario di turno

Theo Hernandez 6 – Solite sgasate offensive che sono una spina nel fianco per la difesa azzurra, bravo anche in fase di contenimento. Causa l’espulsione di Anguissa

Tonali 6,5 – Lotta su tutti i palloni e anche se pressato una fisicità e strappi per andar via all’avversario proponendosi anche in fase offensiva

Bennacer 7 – Ha il merito di sbloccare il match in un momento in cui il Napoli si stava facendo preferire ai rossoneri. Solita tenacia e lotta in mezzo al campo (66′ Saelemaekers 6)

Krunic 6 – Forse il meno brillante dei tre di centrocampo dei rossoneri ma lotta insieme ai compagni

Diaz 6,5 – Una sua giocata innesca il contropiede che porta al gol di Bennacer. Spagnolo in forma smagliante (79′ Rebic sv)

Leao 6,5 – Sfiora il gol alla prima azione offensiva dei rossoneri, poi ha il merito di servire l’assist a Bennacer per il vantaggio rossonero

Giroud 6 – Lotta, fa sfonde per i compagni, solita partita di sacrificio