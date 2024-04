Calciomercato Milan, comunicazione arrivata sul futuro di Saelemaekers: quanto incassano i rossoneri

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers viaggia verso il riscatto da parte del Bologna: ecco quanto incasseranno i rossoneri

Come riferito da calciomercato.com è arrivata negli ultimi giorni un’importante novità sul calciomercato Milan, in particolare sul futuro di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito al Bologna.

I felsinei, dopo aver pagato 500mila euro per il prestito, hanno infatti intenzione di riscattare l’esterno versando nelle casse del club rossonero una cifra pari a 9.5 milioni di euro. Soldi freschi per le operazioni in entrata.