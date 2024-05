Zaniolo Milan, la volontà del giocatore è chiara: ecco cosa filtra in vista dell’estate. Le ultime sull’obiettivo rossonero

Uno dei sogni di Zaniolo è quello di ritornare a giornare in Serie A e uno dei club interessati all’attaccante azzurro è proprio il Milan.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Roma in estate ritornerà al Galatasaray, ma sarà solo di passaggio perché la sua priorità è quella di giocare in Italia. Infatti, sull’esterno azzurro, oltre al club rossonero, ci sono anche Napoli e Fiorentina, con la società viola in vantaggio su tutte essendosi mossa in anticipo.