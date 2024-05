Conte Milan, questa rivale dei rossoneri è pronta all’assalto. Le ULTIME sul futuro dell’allenatore salentino e la mossa del Napoli

Secondo quanto riportato dal Il Mattino, il Napoli è pronto a tornare all’assalto di Antonio Conte, obiettivo del calciomercato Milan.

Il club partenopeo è ben conscio che il si del tecnico salentino non sarebbe così scontato, ma Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima persona. Inoltre, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le parti e dunque una riapertura della trattativa.