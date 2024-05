Thiago Motta lascia il Bologna, è UFFICIALE: il comunicato del club rossoblù. Ora lo aspetta la Juventus. Le ultime sul FUTURO dell’allenatore

Con una nota comparsa sul proprio sito, il Bologna ha annunciato che Thiago Motta, nome accostato alla panchina del Milan, lascerà la panchina rossoblù. Ecco il comunicato sull’allenatore, che ha già l’accordo con la Juventus.

COMUNICATO – «Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera».