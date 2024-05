Infortunio Maignan, che sfortuna! A rischio anche il suo Europeo con la Francia: ecco PERCHÉ. Le ultime sulle sue condizioni

Che sfortuna per Mike Maignan, il quale ha rimediato un nuovo infortunio nell’allenamento di stamattina a Milanello, il penultimo della stagione. Proprio quando sembrava arrivato il momento del suo rientro dal problema muscolare riscontrato contro la Juve, il portiere francese salta l’ultima gara di campionato contro la Salernitana ed anche il suo Europeo con la Francia è a serio rischio!

Come ricorda Sky Sport, l’estremo difensore aveva già dovuto rinunciare allo scorso Mondiale per un problema muscolare, ed adesso rischia seriamente di non poter prendere parte agli Europei. Infortunio al dito della mano nella seduta odierna: le sue condizioni verranno monitorate sia dai medici del Milan che da quelli della nazionale francese.