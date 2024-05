Torino Milan, anche i tifosi granata protestano: lo STRISCIONE contro i calciatori e la società. Ecco cosa c’è scritto

Clima caldo anche in casa Torino, con i tifosi granata che hanno protestato con uno striscione prima del match contro il Verona. Anche la Curva Sud del Milan ha protestato, in maniera e per motivi diversi, nel match contro il Cagliari. La prossima giornata vedrà proprio Torino e Milan sfidarsi: ecco il messaggio nello striscione riportato da TMW.

MESSAGGIO – «Giocatori senza dignità, specchio di questa società: via Cairo e gli ingrati dalla nostra città».