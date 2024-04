Lopetegui Milan, Pellegatti chiarisce: «Bozza del contratto pronta! No! Ecco cosa mi dicono dalla società»

Lopetegui-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha escluso il fatto che l’accordo col tecnico sia già chiuso: le ultime

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fornito questi aggiornamenti su Lopetegui-Milan:

PAROLE – «Il contratto, adesso già si parla di bozza. Queste voci arrivano secondo me dalla Spagna. Perché casa Milan, il 4° piano, su questo argomento (ho provato anch’io a captare qualcosa) sono assolutamente muti. Da Milano non esce nulla, che abbiano già scelto dicono no. La proprietà non commenta ovviamente ufficialmente, ma da quello che trapelava ieri in tribuna, negli Stati Uniti sono rimasti sorpresi e scossi da questa ondata contro quella che sarebbe stata la scelta di Lopetegui».