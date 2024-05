Nuovo allenatore Milan, QUEL NOME mette d’accordo tutti: stretta finale, si libera così per i rossoneri

Nuovo allenatore Milan, il nome di Sergio Conceicao mette d’accordo tutta la dirigenza rossonera: pronto l’affondo

Come riferito da Sport Mediaset, c’è un nome che mette d’accordo tutta l’area tecnica del Milan in vista della prossima stagione e come sostituto di Stefano Pioli, destinato all’addio al termine della stagione.

Il profilo è quello di Sergio Conceicao, tecnico del Porto che da tempo si è promesso al Diavolo. L’ex centrocampista della Lazio può liberarsi unilateralmente dal Porto ma il club portoghese deve prima trovare il sostituto. Mendes è al lavoro per concludere l’affare.