Milan, centrati gli ultimi obiettivi stagionali. Allenatore e calciomercato: i PROSSIMI TRE PASSI. Cosa aspettarsi ora

Manita al Cagliari e il pari della Juve hanno consegnato al Milan gli ultimi due obiettivi. Ora i prossimi tre passi tra mercato e post Pioli

Ultimi obiettivi centrati. Il pokerissimo contro il Cagliari e il triplice fischio allo Stadium, con la Juventus non andata oltre il pareggio contro la Salernitana, hanno fatto sì che in un sol colpo il Milan centrasse i restanti traguardi stagionali: certezza matematica del secondo posto in classifica e qualificazione alla prossima Final Four della Supercoppa Italiana.

Ora non resta che onorare gli ultimi due impegni di campionato contro Torino e Salernitana e iniziare a programmare il futuro. Proprio l’ultima di Serie A 2023-24 contro i campani sarà un primo crocevia importante in tal senso.

Saluteranno sicuramente Kjaer, Giroud, Mirante, Caldara e soprattutto con ogni probabilità anche Stefano Pioli. Se per i giocatori citati si tratta di scelte di vita o naturale scadenza del contratto con i rossoneri, per l’allenatore si tratterebbe di un addio anticipato frutto in particolar modo di un percorso in Europa sotto le aspettative – resta il rimpianto per il doppio confronto perso con la Roma – e la mancata competitività con la rivale cittadina, l’Inter, capace di prolungare a sei la striscia di derby vinti, trionfo dello scudetto della seconda stella compreso.

Le prossime scelte del calciomercato Milan verosimilmente dipenderanno da chi sarà affidato il compito di raccogliere l’eredità di Pioli. Dopo la rivolta del popolo rossonero, che ha di fatto bloccato l’arrivo di Lopetegui, in rampa di lancio c’è il nome di Conceicao, con il grande sogno dei tifosi, Antonio Conte, che resta percorribile.

Decisa la guida tecnica, si affonderà il colpo per i primi obiettivi: il posto di erede di Giroud se lo contendono Zirzkee e Sesko, entrambi apprezzati da tutta la dirigenza, ma per i quali bisognerà battere una folta concorrenza, anche italiana. Il nome del post Kjaer invece potrebbe essere Alessandro Buongiorno, anche qui occhio al derby di mercato con l’Inter. I rossoneri provano lo scatto decisivo. A centrocampo si andrà su un centrocampista dalle caratteristiche difensive: in tal senso occhio al nome di Fofana.

Per un Milan forte e vincente però sarà altrettanto importante blindare i big già presenti i rosa. Theo Hernandez, Maignan e Leao sono osservati speciali delle top squadre europee, Bayern e Psg su tutte. La priorità del terzetto è quella di un futuro in rossonero e l’offerta di una prospettiva di un club che torni a lottare per obiettivi importanti. Questo può offrire l’assist decisivo per respingere eventuali cifre da capogiro proposte dalle pretendenti.

Sarà un estate di rivoluzione. Decisioni, scelte, il Milan si prepara ad agire. Il diktat è uno solo: vietato sbagliare.