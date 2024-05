Conte Milan: incontro in gran segreto con Ibrahimovic a Montecarlo. Il RETROSCENA di venti giorni fa

Conte Milan: incontro in gran segreto con Ibrahimovic a Montecarlo. Il RETROSCENA risalente a circa venti giorni fa

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, svelando come l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana abbia aperto all’opzione rossonera negli ultimi giorni.

Inoltre – scrive il quotidiano – qualcuno ipotizza che una ventina di giorni fa sia andato effettivamente in scena un incontro con Ibrahimovic a Montecarlo, anche se non ci sono conferme in tal senso. Da capire se il Milan sta bluffando, perchè far capire che ci sia qualcosa con Conte inevitabilmente porterebbe a una grande eco mediatica.