Calciomercato Milan, il parametro zero di lusso si ALLONTANA! Accordo definito, giocherà in quel campionato

Calciomercato Milan, sfuma il possibile arrivo di Lloyd Kelly a Milanello: il difensore è ad un passo dal Newcastle

Come riportato da Nicolò Schira, sta per sfumare nel calciomercato Milan il possibile arrivo a parametro zero di Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Dopo essere stato a lungo trattato da Moncada, il ragazzo è vicinissimo all’accordo col Newcastle e dunque alla permanenza in Premier League. Per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2028. Attesa per l’ufficialità.