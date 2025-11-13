Milan, quanti soldi per pochi gol! I numeri tra Okafor, Nkunku, Morata e Gimenez sono bassissimi: il dato. Ultime

Il Milan si trova di fronte a un persistente enigma offensivo, un problema che affligge il reparto d’attacco nonostante i pesanti investimenti sul mercato. La dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è già al lavoro per individuare un centravanti di peso sia per la sessione di gennaio che per la prossima estate, confermando l’urgenza di trovare una soluzione a lungo termine.

Cento Milioni di Euro per Pochi Gol

L’analisi dei recenti acquisti nel settore offensivo del Diavolo mette in luce una discrepanza impressionante tra l’esborso economico e il rendimento in campo. Per assicurarsi i cartellini di quattro attaccanti, ovvero Noah Okafor (punta versatile svizzera), Alvaro Morata (esperta prima punta spagnola), Santiago Gimenez (giovane e prolifico bomber messicano) e Christopher Nkunku (talentoso attaccante francese), i rossoneri hanno speso complessivamente più di 100 milioni di euro.

Eppure, il bottino di questi quattro calciatori ammonta ad appena 21 reti in totale. Un dato che suona come una sveglia perentoria per il club.

Nkunku e Okafor: La Difficoltà in Campionato

La situazione è particolarmente critica per due dei quattro citati, ancora in rosa e su cui il Milan ripone grandi aspettative: Santi Gimenez e Christopher Nkunku. Dopo le prime undici giornate di campionato, entrambi gli attaccanti risultano ancora a secco in Serie A. La loro unica gioia stagionale è arrivata in Coppa Italia, dove hanno entrambi siglato una rete contro il Lecce.

Questa difficoltà di adattamento e di finalizzazione in campionato getta un’ombra sull’efficacia delle scelte di mercato degli ultimi anni, rendendo inevitabile per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri una profonda riflessione sulle priorità tattiche e di rosa.

La Sfida di Allegri e Tare

La mancanza di un attaccante goleador affidabile è un ostacolo che il Milan deve superare per competere ai massimi livelli. L’obiettivo della coppia Tare-Allegri è chiaro: trovare quel centravanti implacabile capace di convertire in gol il volume di gioco prodotto dalla squadra. L’attesa è alta per vedere come il DS Igli Tare utilizzerà le prossime finestre di mercato per correggere un problema che, numeri alla mano, sta costando caro al club meneghino in termini di punti e prestazioni. Il futuro dei rossoneri passa inevitabilmente per la ricerca di nuovi bomber e il miglioramento del rendimento di quelli attuali.